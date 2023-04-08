Эдуард Сперцян: интрига в РПЛ всегда жива, «Ростов» способен бороться за медали

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвёл итоги матча с «Ростовом» (1:1, по пенальти 5:3). «Краснодар» вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу.

«Тренировали ли пенальти, когда готовились к „Ростову“? Нет.

В первом тайме нам было тяжело. Во втором сумели придавать соперника и более правильно действовать.

На что тренер больше всего обращал внимание при установке на игру? На то, что «Ростов» много играет низом и часто задействует вратаря. Интрига в РПЛ всегда жива. Способен ли «Ростов» бороться за медали? Конечно, способен", — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Отметим, что по итогам 21 тура «Зенит» лидирует в чемпионате России с 51 очком в активе, «Ростов» расположился на втором месте, набрав 44 очка, на три меньше у «Спартака» (41), а ЦСКА замыкает топ-4 с 38 зачётными очками.