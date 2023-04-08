Уле-Гуннар Сульшер может возглавить «Брюгге»

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер может стать главным тренером «Брюгге», сообщает Manchester Evening News.

50-летний специалист входит в шорт-лист бельгийского клуба. Также на должность претендуют экс-тренер «Лейпцига» и «Баварии» Дино Топпмеллер и наставник «Стандарда» Ронни Дейл.

Сульшер был освобождён от должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2021 года. Временным тренером был назначен Ральф Рангник, которого сменил нынешний наставник команды Эрик тен Хаг.

Норвежец руководил командой с декабря 2018 года. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» трофеев не выигрывал, но стал вторым в АПЛ и был в финале Лиги Европы. Ранее в карьере Сульшер тренировал норвежский «Мольде», а также «Кардифф».