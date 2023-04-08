Гвардиола: Уолкер не может играть при новой расстановке с тремя защитниками

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Кайлу Уолкеру не хватает определённых умений, чтобы играть в новой схеме, при которой фланговый защитник должен смещаться в полузащиту.

«Он не может играть в такой схеме. У него всегда будет скорость. Кайл даже в 60 лет будет самым быстрым игроком, но для того, чтобы играть на ограниченном пространстве, ему не хватает некоторых характеристик.

Раньше он играл на позиции крайнего защитника в схеме с четырьмя защитниками. Он действительно хорошо справлялся со своей ролью, но при такой расстановке с тремя защитниками он играть не может», — приводит слова Гвардиолы 90min.

32-летний Кайл Уолкер принял участие в 23 матчах в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись одной голевой передачей.