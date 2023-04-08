Игрок «Спартака» Чернов: с «Динамо» нужно реабилитироваться перед фанатами — мы задолжали

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о предстоящем матче с «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 8 апреля. Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Каждая игра для «Спартака» после возобновления сезона — это финал. Все и всё знают, как и прекрасно понимают. С «Динамо» нужно просто реабилитироваться перед своими фанатами — мы задолжали», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 21 матча. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 35 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.
- 8 апреля 2023
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