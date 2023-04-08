Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Чернов: с «Динамо» нужно реабилитироваться перед фанатами — мы задолжали

Игрок «Спартака» Чернов: с «Динамо» нужно реабилитироваться перед фанатами — мы задолжали
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о предстоящем матче с «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 8 апреля. Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Каждая игра для «Спартака» после возобновления сезона — это финал. Все и всё знают, как и прекрасно понимают. С «Динамо» нужно просто реабилитироваться перед своими фанатами — мы задолжали», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 21 матча. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 35 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.

Материалы по теме
Первая победа «Торпедо» при новом тренере! Столичный клуб обыграл прямого конкурента. LIVE
Live
Первая победа «Торпедо» при новом тренере! Столичный клуб обыграл прямого конкурента. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023