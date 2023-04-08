Хиддинк оценил назначение Лэмпарда на пост главного тренера «Челси»
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Бывший главный тренер лондонского «Челси» Гус Хиддинк прокомментировал назначение своего бывшего подопечного Фрэнка Лэмпарда на пост наставника синих.
«Я бы хотел, чтобы его рассматривали не только как временного тренера, но и чтобы ему дали почувствовать уверенность в том, что он продолжит быть частью проекта в следующем сезоне. Он знает клуб как никто другой, и важно обеспечивать преемственность во всём.
Как и любому другому человеку, Лэмпарду потребуется время. «Челси» вложил много денег в игроков, но теперь им нужно адаптироваться к его идеям. Он только начал свою тренерскую карьеру. Пусть он работает! Я знаю его и думаю, что он правильный человек», — приводит слова Хиддинка The Telegraph.
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