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«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
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В матче 30-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
08 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома разгромил «Саутгемптон» со счётом 4:0. В составе хозяев отличились Жоау Канселу, Фил Фоден, Рияд Марез и Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 64 очка после 28 матчей. «Саутгемптон» находится на 20-й строчке, заработав 23 очка после 29 игр. Лидирует «Арсенал» (72).

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