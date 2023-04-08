«Ахмат» — «Урал»: Бериша удвоил преимущество хозяев

Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский «Ахмат» принимает екатеринбургский «Урал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На четвёртой минуте Евгений Харин вывел «Ахмат» вперёд. На 58-й минуте Бернард Бериша забил второй гол.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ахмат» одержал победу в выездном матче с «Уралом» со счётом 2:1. В составе гостей отличились Евгений Харин и Бернард Бериша. За «Урал» голом отметился Илья Быковский.
«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 21 матча. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.
- 8 апреля 2023
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