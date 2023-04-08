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«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в матче АПЛ
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В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде крупно обыграл аутсайдера турнира «Саутгемптон» — 4:1.

Эрлинг Холанд в концовке первого тайма открыл счёт в матче. Во втором тайме Джек Грилиш и Холанд укрепили преимущество «Манчестер Сити», забив на 58-й и 68-й минутах соответственно.

20-летний французский нападающий «Саутгемптона» Секу Мара на 72-й минуте сумел отыграть один мяч. Однако уже спустя два оборота секундной стрелки Хулиан Альварес реализовал пенальти и установил окончательный счёт в матче.

Сегодняшние голы стали для Эрлинга Холанда 29-м и 30-м забитыми мячами в текущем сезоне АПЛ. Норвежец принял участие в 26 играх команды.

После 29 матчей «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 67 баллов. Отставание от идущего первым «Арсенала – 5 очков. «Саутгемптон» замыкает таблицу АПЛ, набрав 23 балла в 30 играх.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
08 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 45'   0:2 Грилиш – 58'   0:3 Холанд – 68'   1:3 Мара – 72'   1:4 Альварес – 75'
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