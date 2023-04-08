Президент РПЛ ответил на вопрос о возможной реформе формата проведения чемпионата России

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев готов к нововведениям в формате проведения турнира.
«Я всегда за нововведения. Решающее слово за клубами. Мы будем обсуждать различные форматы, потому что надо подвести итоги с Кубком. Понятно, что в нестандартной ситуации любые изменения возможны. Но пока придерживаемся классического формата», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Сейчас в чемпионате России принимают участие 16 команд, которые играют по два матча друг с другом в два круга. Турнир проводится в 30 туров с июля по май-июнь следующего года. Действующим победителем РПЛ является «Зенит», который выигрывает турнир четыре сезона подряд. Сейчас клуб из Санкт-Петербурга также идёт на первом месте турнирной таблицы.
- 8 апреля 2023
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