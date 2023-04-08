Лэмпард: возможно, у нашей команды есть ощущение, что мы не можем забить

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии матча 1/4 Лиги чемпионов с «Реалом» призвал свою команду переломить текущую ситуацию с отсутствием побед и забитых голов.

«В первом тайме (матча 30-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:1). – Прим. «Чемпионата»), думаю, мы сыграли процентов на 70 или около того. Это было достаточно, чтобы игра была равной, но откуда ни возьмись прилетела ракета от соперника (гол Матеуса Нунеса. – Прим. «Чемпионата»).

Во втором тайме мы действовали энергичнее, больше создавали, больше игроков добиралось до штрафной соперника.

Мы работаем вместе один или два дня, надо понять, на что нацелена команда. В ней было много перемен, но это не оправдание. Ситуацию нужно исправлять, и я думаю, что сегодняшняя игра это показала. Мне нужно понять настрой. Победы должны войти в привычку.

Стоит отдать должное «Вулвз», игроки были нацелены на победу и не боялись идти в единоборства.

Мы будем работать, воссоздавать ситуации и повторять. Возможно, у команды есть ощущение, что она не может забить.

Команда находится не на той позиции, на какой хочет быть, но такова реальность, нужно за счёт работы изменить ситуацию. Нужно достичь той точки, с которой можно начать движение вперёд. Нам нужно поднять уровень игры до более высокого уровня, нежели сегодня», – передаёт слова Лэмпарда BBC.

После 30 туров в чемпионате Англии «Челси» занимает 11-е место, набрав 39 очков, опережая «Вулверхэмптон» на семь баллов. За последние 20 лет выступлений клуба в АПЛ самым худшим результатом было десятое место в сезоне-2015/2016.