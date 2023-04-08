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«Лацио» обыграл «Ювентус». Римляне идут на втором месте в Серии А

Завершился матч 29-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Ювентусом», который прошёл на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.

Подопечные Маурицио Сарри в упорном противостоянии обыграли туринский «Ювентус» со счётом 2:1. Римляне одолели соперника благодаря голам Милинковича-Савича и Маттиа Цаканьи.

Счёт на 38-й минуте матча открыл сербский полузащитник Лацио, но ещё до перерыва статус-кво восстановил Адриен Рабьо, забив на 42-й минуте. После перерыва упорная борьба между командами продолжилась. На 53-й минуте игры Цаканьи с передачи Луиса Альберто забил победный мяч.

После 29 матчей «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков. Отставание от идущего первым «Наполи» – 16 очков. Преимущество команды Сарри над «Ромой», которая идёт третьей – пять очков.

«Ювентус» располагается на седьмом месте в чемпионате Италии, на одно очко опережая «Болонью» и отставая на семь баллов от шестой (еврокубковой) позиции.