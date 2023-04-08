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«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: гости сравняли счёт на 71-й минуте

«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: гости сравняли счёт на 71-й минуте
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Сегодня, 8 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 28-го тура чемпионата Испании. Встречаются местный «Реал» и «Вильярреал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 71-й минуте «Вильярреал» сравнял счёт, когда «Реал» вёл 2:1: быстрая атака «Вильярреала», пошла передача направо на Саму Чуквезе, который разобрался с двумя защитниками и прострелил в центр штрафной. Там последовала скидка от Ману Тригероса на Хосе Луиса Моралеса, который сначала пробил в Милитао, но со второй попытки всё же отправил мяч в сетку.

«Реал» с 59 очками занимает в турнирной таблице второе место. «Вильярреал» с 44 очками идёт на шестой позиции. Лидером соревнований является «Барселона» (71).

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