Стало известно, почему Вальверде ударил Баэну по лицу после матча «Реал» — «Вильярреал»

Стало известно, почему полузащитник «Реала» Федерико Вальверде ударил хавбека «Вильярреала» Алекса Баэну после матча 28-го тура чемпионата Испании (2:3).

Как сообщает Marca, их конфликт тянется ещё с январского матча Кубка Испании, где по ходу встречи Баэна ударил по ноге Вальверде и сказал: Плачь теперь, когда твой сын не родится». Отмечается, что в минувшем матче чемпионата Испании Баэна вновь что-то сказал в адрес Вальверде.

Когда Вальверде дождался Баэну, то сказал ему, чтобы не говорил о его семье.

Ранее сообщалось, что Вальверде ждал Баэну на площадке, где припаркованы автобусы команд гостей и ударил по лицу испанца.

Напомним, ранее сообщалось о проблемах в семье Вальверде. Беременная жена уругвайского нападающего говорила, что думала, что потеряла ребёнка, который считался нежизнеспособным. Однако позже стало известно, что ребёнок в порядке.

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