Новиков: Захарян не так ярко проявляет себя, но ниже определённого уровня не опускается

Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением об игре полузащитника Арсена Захаряна, а также высказался о результатах столичного клуба в последних турах РПЛ.

«Чего не хватает «Динамо» для борьбы за высокие места? В последних играх, учитывая кубковую, «Динамо» создало достаточно голевых моментов, чтобы выиграть эти матчи, но реализация была на нулевом уровне. Соперники же здорово использовали свои немногочисленные шансы, что и привело к поражениям. Несмотря на это, «Динамо» продолжает борьбу за высокие места. Плотность в таблице достаточно высокая, поэтому две-три подряд победы позволят вести борьбу за призовые места. Другой вопрос, что эти матчи ещё нужно выиграть.

Арсен? Да, Захарян не так ярко проявляет себя в этом сезоне, но всё равно проводит качественные матчи, не опускаясь ниже определённого уровня. Я бы вообще не стал говорить о потере мотивации, наоборот, этой мотивации должно быть в избытке, чтобы доказать всем и прежде всего самому себе, что он может быть интересен грандам европейского футбола», — приводит слова Новикова Metaratings.