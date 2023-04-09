Гайч в концовке забил дебютный гол за «Верону» почти с центра поля

Вчера, 8 апреля, на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне (Италия) завершился матч 29-го тура чемпионата Италии. Встречались местная «Верона» с «Сассуоло». Финальный свисток зафиксировал волевую победу хозяев со счётом 2:1.
Аргентинский экс-нападающий ЦСКА Адольфо Гайч забил победный гол на 90+5 минуте ударом почти с середины поля. Этот гол стал первым для Гайча в составе итальянской команды.
Адольфо Гайч забивает победный гол с середины поля
Аргентинец оказался в «Вероне» зимой этого года на правах аренды, которая предусматривает опцию выкупа.
Адольфо перешёл в ЦСКА летом 2021 года из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» за € 11 млн. За «армейцев» аргентинец выступил в 30 матчах во всех турнирах и отметился тремя голами и тремя результативными передачами.
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