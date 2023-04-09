Де Брёйне — о бисиклете Холанда: если бы сделал такое, — попал бы в больницу Саутгемптона

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о голе своего одноклубника Эрлинга Холанда в ворота «Саутгемптона» в 30-м туре АПЛ. Норвежец забил ударом через себя, а его клуб победит со счётом 4:1.

«Я креативный игрок и стараюсь создавать как можно больше. Мы забили много голов за мои 8 лет в «Манчестер Сити», мне повезло с товарищами по команде. Это здорово, возможно, когда буду заканчивать с футболом, буду оглядываться назад.

Второй гол Холанда — вы никогда не увидите, чтобы я пробил так, как он. Если бы я сделал такое, то попал бы в больницу Саутгемптона!

Холанд счастлив здесь. Мы создаём много моментов, а он исполняет всё остальное. Джек Грилиш тоже играет просто невероятно, и разница в том, что теперь у него больше голов и ассистов. Он исключительный», — приводит слова Де Брёне BBC.

Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023