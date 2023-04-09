Холанду осталось 4 мяча до рекорда АПЛ. Норвежец забил 30 голов в 27 играх

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд провёл 27-й матч в рамках чемпионата Англии и забил два мяча в выездной игре с «Саутгемптоном». Эти голы стали для нападающего 29-м и 30-м по счёту соответственно (в АПЛ).

Холанд лидирует в списке лучших бомбардиров турнира в сезоне-2022/2023. Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, идущий на второй строчке в списке главных голеадоров АПЛ, отличился 23 раза.

Отметим, что больше всего голов за сезон в АПЛ забил вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах – 32 мяча в сезоне-2017/2018.

Абсолютный рекорд английской лиги (34 гола) – принадлежит Энди Коулу (в составе «Ньюкасла» в сезоне-1993/1994) и Алану Ширеру (в составе «Блэкберна» в сезоне-1994/1995). Однако эти достижения были достигнуты в эпоху 42-матчевых сезонов (сейчас в чемпионате Англии проводят 38 игр).

Всего в текущем сезоне у Эрлинга Холанда 44 забитых мяча и 5 голевых передач в 38 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах.