Видеообзор победы «Вулверхэмптона» в матче с «Челси»
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Лондонский «Челси» в первом матче после возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера уступил на выезде «Вулверхэмптону» со счётом 0:1 в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги.
Права на видео принадлежат The Football Association.
Единственный забитый мяч на счету Матеуса Нунеса. Португалец отличился на 31-й минуте. Минимальное преимущество «Вулверхэмптон» сумел сохранить до финального свистка.
После 30 матчей «Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 39 очков и опережая идущий на 12-й строчке «Вулверхэмптон» на семь очков.
В следующем туре чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Брайтоном», а «Вулверхэмптон» встретится с «Брентфордом».
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