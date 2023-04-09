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«У каждого будет своё мнение». Зобнин рассказал о заработанном пенальти в матче с «Динамо»

«У каждого будет своё мнение». Зобнин рассказал о заработанном пенальти в матче с «Динамо»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что арбитр Сергей Иванов правильно назначил пенальти в ворота «Динамо» в концовке матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги (3:3).

«Что касается пенальти, то тут всё просто: меня задержали руками — и я упал в штрафной. Не знаю, что тут комментировать — меня держали руками. Сейчас у каждого будет своё мнение по этому моменту. Посмотрим, кто и что будет говорить про этот эпизод», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает третью строчку в таблице, набрав 42 очка после 22 туров. Серия без побед московского клуба во всех турнирах достигла уже пяти матчей.

29-летний Зобнин провёл 22 матча в текущем сезоне РПЛ и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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