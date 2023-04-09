Защитник «Торпедо» Самсонов: всеми силами будем стараться попасть в стыковые матчи

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов после победы над «Факелом» (2:0) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о шансах команды сохранить прописку в высшем дивизионе.

«Говорили уже с ребятами. Нужно всеми силами постараться, чтобы «Торпедо» не вылетело. Через стыки попробовать остаться. Все понимают всё.

Что успел поменять новый тренер? Да ничего. Мало времени было, только 10 дней прошло. Как мы его называем в команде? Мистер», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

«Торпедо» располагается на последнем, 16-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков в 22 матчах. 14-е место, позволяющее сыграть в стыковых матчах, занимает воронежский «Факел», в активе которого 17 очков после 22 туров.