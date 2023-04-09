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Матыцин заявил, что не планирует встречу с Карпиным по поводу его отношения к сборной

Матыцин заявил, что не планирует встречу с Карпиным по поводу его отношения к сборной
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что не планирует встречу с Валерием Карпиным по поводу его отношения к должности главного тренера сборной России.

«Не вижу необходимости. Если у него будет желание, я всегда открыт. Думаю, он понял мою мысль и учтёт это в работе, как и все остальные тренеры. Хочу ещё раз повторить: главный тренер сборной — великая ответственность и символ национальной команды. Поэтому и высказывания должны быть соответствующими. Футбол — яркий вид спорта, мы много инвестируем в него, у государства есть отдельная программа. И сборная, и клубы должны чувствовать эту ответственность», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Ранее Карпин заявил, что не держится за место главного тренера сборной России.

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