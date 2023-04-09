Киммих извинился за празднование перед трибунами «Фрайбурга»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих извинился за празднование перед трибунами соперника после матча 27-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (1:0).

«Бавария» обыграла «Фрайбург» благодаря голу Маттейса де Лигта на 51-й минуте. После матча Киммих, носивший капитанскую повязку, подошёл к трибунам соперника и неуважительно отпраздновал перед ними, спровоцировав драку на поле. Затем Йозуа извинился за свой поступок.

«Было много эмоций. Победа была очень важна для нас, поражение в Кубке глубоко ранило команду. Но я увлёкся, этого не нужно было делать. Это было неспортивно», — приводит слова Киммиха Goal со ссылкой на AZ.

Ранее «Бавария» проиграла «Фрайбургу» (1:2) в матче четвертьфинала Кубка Германии.