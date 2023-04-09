Масалитин: допускаю потерю очков ЦСКА с «Химками». У игроков не хватает сил на весь матч

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Химками» в 22-м туре чемпионата России.

«У меня тревожные ожидания от матча ЦСКА – «Химки». ЦСКА две игры подряд проводит разные таймы. Видно, что команда подсела физически и не выдерживает всю игру — сил хватает чуть больше чем на тайм.

У «Химок» уволили Гогниева. Как правило, команда эмоционально поднимается после смены тренера. Игроки будут отдавать все силы и доказывать, что они достойны стартового состава. В этом матче для ЦСКА не будет лёгкой прогулки. Если армейцам удастся забить в первом тайме один-два мяча, то проблем в матче может вообще не возникнуть. А если не смогут реализовать свои моменты, то к 90-й минуте будет тревожно: игроки будут нервничать, захотят быстрее забить. Допускаю, что ЦСКА может потерять очки в игре с «Химками».

Но если ЦСКА будет создавать и реализовывать моменты, то счёт может быть и разгромным. У «Химок» в защите проходной двор. Дай бог, чтобы Федотов успел восстановить команду к этому матчу, потому что у игроков не хватает сил на два тайма. Буду надеяться на победу, но к ней нужно приложить усилия и мастерство в плане реализации», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.