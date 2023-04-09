Голкипер Дэвид Райа не будет продлевать контракт с «Брентфордом» и интересен топ-клубам
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Испанский голкипер «Брентфорда» Дэвид Райа не будет продлевать контракт и нацелен на переход в топ-клуб.
27-летний футболист уже сообщил руководству о своём намерении перейти в топ-команду, и его решение не изменится в будущем. «Брентфорд» может потребовать за испанского вратаря € 40 млн ближайшим летом, чтобы не потерять его бесплатно в конце следующего сезона. Многие европейские топ-клубы следят за игроком, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Испанец выступает за «Брентфорд» с лета 2019 года. Действующее соглашение Райа с «Брентфордом» рассчитано до конца июня 2024 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги он провёл 30 матчей.
Портал Тransfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.
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