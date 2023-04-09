Врач ЦСКА объяснил отсутствие Акинфеева в стартовом составе на матч с «Химками»
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил отсутствие вратаря Игоря Акинфеева в стартовом составе армейцев на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».
«У Акинфеева восстановление происходит с очень хорошей динамикой. Планируем, что он в самые ближайшие дни приступит к тренировкам в общей группе. Сегодня здоровье не позволяет сыграть в стартовом составе», — сказал Безуглов в интервью пресс-службе ЦСКА.
Основным голкипером ЦСКА в матче станет Владислав Тороп. Игра начнётся в 16:30 по московскому времени.
ЦСКА располагается на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков после 21 матча. «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место. Команда заработала 13 очков за 21 матч.
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