«Интер» может сменить тренера. Клуб контактирует с наставником «Порту» Консейсау

Миланский «Интер» может назначить Сержиу Консейсау из «Порту» на пост главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport. Состоялись первые контакты португальца с итальянским клубом. Сообщается, что Консейсау заинтересован в сотрудничестве с «Интером».
Руководство миланского клуба внимательно наблюдало за работой португальского специалиста в недавних очных матчах Лиги чемпионов между клубами. «Интеру» нравится этот тренер, но в клубе понимают, что переговоры с «Порту» не будут простыми.
По информации источника, в шорт-листе «нерадзурри», помимо Консейсау, находятся Тьяго Мотта, тренирующий «Болонью», и Роберто Де Дзерби, работающий в «Брайтоне».
Ранее сообщалось, что «Интер» может уволить Симоне Индзаги в случае вылета из 1/4 Лиги чемпионов от «Бенфики». Руководство всерьёз обеспокоено результатами команды, и в случае неудачи в противостоянии с лидером чемпионата Португалии действующий тренер будет отправлен в отставку.
В последних шести матчах во всех турнирах «Интер» ни разу не выигрывал (три ничьих и три поражения).
- 9 апреля 2023
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