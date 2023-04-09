«Кристал Пэлас» разгромил «Лидс Юнайтед» со счётом 5:1, пропустив первым

Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 5:1.
На 21-й минуте счёт открыл форвард хозяев Патрик Бэмфорд. В концовке первого тайма «Кристал Пэлас» отыгрался усилиями защитника Марка Гехи. На 53-й минуте нападающий Джордан Айю вывел гостей вперёд. В дальнейшем отличились футболисты «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе и Одсонн Эдуард. На 77-й минуте Айю оформил дубль, установив окончательный счёт — 5:1.
Благодаря победе «Кристал Пэлас» поднялся на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 30 матчей. «Лидс Юнайтед» находится на 16-й строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Арсенал» (72).
- 9 апреля 2023
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