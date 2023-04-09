У «Виллы» Эмери самая высокая позиция в АПЛ во второй половине сезона с 2010 года

«Астон Вилла» продлила серию выдающихся результатов под руководством Унаи Эмери, одержав убедительную победу со счётом 2:0 над «Ноттингем Форест» в субботу, 8 апреля. Команда поднялась на шестое место в таблице чемпионата Англии. Это самая высокая позиция клуба во второй половине сезона АПЛ с 2010 года.
Унаи Эмери был назначен на пост главного тренера «Астон Виллы» в конце октября 2022 года. Бирмингемцы набрали 35 очков в 17 сыгранных матчах под руководством испанского специалиста. Команда совершила значительный скачок в турнирной таблице чемпионата Англии, переместившись с 15-го места на шестое.
С момента первой игры Эмери у руля только лидирующий в чемпионате «Арсенал» набрал больше очков в Премьер-лиге. После прихода испанца в «Астон Виллу» больше голов в чемпионате, чем бирмингемцы, смогли забить «Арсенал» и «Манчестер Сити».
За последние четыре года только пять клубов АПЛ потратили на трансферы больше, чем «Астон Вилла» (более € 450 млн).
- 9 апреля 2023
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