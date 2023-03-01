Дзюба: Эмери — не великий тренер, просто Лиги Европы выигрывает, и всё

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался по поводу испанского тренера Унаи Эмери, с которым пересекался в московском «Спартаке». Однажды во флеш-интервью Дзюба назвал Эмери «тренеришкой».

«Я никогда не говорил, что Эмери – плохой тренер. В «Спартаке» он поплыл, к нему даже ходил психиатр. Он очень странный и специфический человек. В испанских командах, не грандах, ему нормально. А в «ПСЖ» он не прижился, в Англии не прижился. Отовсюду его убирают. Он очень странный человек. Он сумасшедший фанат своего дела.

Он не великий тренер, просто Лиги Европы выигрывает, и всё. Есть Моуринью, Анчелотти – эшелон топ-топ-тренеров. Эмери – тренер, конечно, не тренеришка. Но в любом случае, как он себя вёл себя в «Спартаке», так нельзя», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.