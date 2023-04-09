Защитник «Локомотива» Конти рассказал, когда вернётся на поле
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Защитник московского «Локомотива» Херман Конти предположил, когда вернётся на поле. Последним матчем Конти была встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» 18 марта. «Локомотив» одержал волевую победу со счётом 3:2.
«Думаю, что вернусь на поле через одну или две недели», — передаёт слова Конти корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Сегодня, 9 апреля, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Херман Конти не попал в заявку своей команды. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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