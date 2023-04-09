Защитник «Локомотива» Конти: сегодня победим «Зенит»!
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Аргентинский защитник московского «Локомотива» Херман Конти поделился ожиданиями о предстоящем матче 22-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом», который пройдёт на «РЖД Арене» сегодня, 9 апреля, в 20:00 мск.
«Сегодня «Локомотив» победит «Зенит»!» — передаёт слова Конти корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
После возобновления чемпионата России у «Локомотива» четыре победы в четырёх матчах. Московский клуб обыграл «Ростов», «Ахмат», «Краснодар» и «Пари НН». Общая разница мячей — 11:3.
«Локомотив» не может обыграть «Зенит» с сентября 2019 года. Тогда железнодорожники в домашнем матче чемпионата минимально обыграли подопечных Сергея Семака со счётом 1:0 благодаря голу польского полузащитника Гжегожа Крыховяка.
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