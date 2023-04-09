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Дивеев провел 100-й матч в чемпионате России

Дивеев провел 100-й матч в чемпионате России
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Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев провел юбилейную 100-ю игру в чемпионате России.

Футболист вышел в стартовом составе на матч 22-го тура РПЛ с «Химками». Эта игра стала для 23-летнего игрока 100-й в Российской Премьер-Лиге.

Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счётом 3:0. Забитыми мячами в составе ЦСКА отметились Иван Обляков, Бактиёр Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль.

Дивеев забил в чемпионате России шесть голов, сделал четыре результативные передачи и заработал 21 жёлтую карточку. Футболист стал игроком московского ЦСКА в 2019 году. Ранее он выступал за «Уфу» на протяжении одного сезона.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Игорь Дивеев провёл 12 матчей, забив один гол и ассистировав один раз.

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