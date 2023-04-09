Сантос ответил, делал ли «Зенит» акцент на Дзюбу при подготовке к матчу с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос высказался о противостоянии нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Делал ли «Зенит» акцент на Дзюбу при подготовке? Почти все длинные передачи шли на Дзюбу. Мы готовились специально к этому. Считаю, что почти все вторые мячи после приёма, всю борьбу мы выигрывали. Это лишний раз показывает, насколько важно подходить индивидуально к каждому матчу, наигрывать специфические ситуации, отрабатывать их. Мы продолжим делать ту же самую работу, готовиться индивидуально к каждому сопернику, чтобы уверенно дойти до финиша», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Сегодня, 9 апреля, «Локомотив» уступил санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1:2. В составе железнодорожников отличился Максим Глушенков. За «Зенит» забитыми мячами отметились Вендел и Матео Кассьерра.
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