Защитник «Локомотива» Погостнов высказался о пропущенном голе после удара Кассьерры
Поделиться
Защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал эпизод со вторым пропущенным голом в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». На 77-й минуте отличился нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра. Погостнов не смог выбить мяч из пустых ворот после удара форварда «Зенита». Встреча завершилась победой петербуржцев со счётом 2:1.
«Был ли у меня шанс спасти команду? Ещё не видел момент. Мне надо посмотреть, чтобы что-то сказать. Поддержала ли команда в раздевалке после этого? У нас команда всегда поддерживает и винить кого-то в поражении никогда не будет. У нас один единый коллектив. Удар Кассьерры не был неожиданным», — передаёт слова Погостнова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Комментарии
- 10 апреля 2023
-
00:05
-
00:00
- 9 апреля 2023
-
23:52
-
23:49
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:40
-
23:37
-
23:36
-
23:32
-
23:29
-
23:28
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:19
-
23:11
-
23:11
-
23:10
-
23:06
-
23:05
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:34
-
22:33
Партнерский контент