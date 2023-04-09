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Защитник «Локомотива» Погостнов высказался о пропущенном голе после удара Кассьерры

Защитник «Локомотива» Погостнов высказался о пропущенном голе после удара Кассьерры
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Защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал эпизод со вторым пропущенным голом в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». На 77-й минуте отличился нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра. Погостнов не смог выбить мяч из пустых ворот после удара форварда «Зенита». Встреча завершилась победой петербуржцев со счётом 2:1.

«Был ли у меня шанс спасти команду? Ещё не видел момент. Мне надо посмотреть, чтобы что-то сказать. Поддержала ли команда в раздевалке после этого? У нас команда всегда поддерживает и винить кого-то в поражении никогда не будет. У нас один единый коллектив. Удар Кассьерры не был неожиданным», — передаёт слова Погостнова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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