«Мы — не «Спартак»! Нагорных — на вопрос, планирует ли «Локо» встречаться с судьями

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, планируют ли представители клуба встречаться с судьями.
«Будем ли мы встречаться с судьями, как это сделал «Спартак»? Мы — не «Спартак»! Я считаю, что подобная возможность должна быть у каждого клуба, либо такие ситуации нужно как-то упорядочивать», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, в середине марта тренерский штаб «Спартака» по инициативе собственного руководства встретился с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым. На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и ошибки в матчах московской команды.
«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога – пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», – сообщад глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
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