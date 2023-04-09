«Мы — не «Спартак»! Нагорных — на вопрос, планирует ли «Локо» встречаться с судьями

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, планируют ли представители клуба встречаться с судьями.

«Будем ли мы встречаться с судьями, как это сделал «Спартак»? Мы — не «Спартак»! Я считаю, что подобная возможность должна быть у каждого клуба, либо такие ситуации нужно как-то упорядочивать», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, в середине марта тренерский штаб «Спартака» по инициативе собственного руководства встретился с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым. На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и ошибки в матчах московской команды.

«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога – пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», – сообщад глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.