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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Оркуна Кёкчю

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Оркуна Кёкчю
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«Манчестер Юнайтед» желает приобрести турецкого полузащитника Оркуна Кёкчю, сообщает 1908.nl.

По информации источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг лично контактировал с 22-летним хавбеком «Фейеноорда» на предмет перехода в английскую команду.

«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за развитием и прогрессом игрока. Скауты клуба были на трибунах в прошлую среду во время кубкового матча с «Аяксом», чтобы досконально проанализировать игру турка.

В текущем сезоне Кёкчю провёл 26 матчей в Эредивизии, отметившись восемью забитыми голами и двумя результативными передачами.

Контракт турецкого футболиста с нидерландским клубом действует до 30 июня 2025 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermrkt — € 30 млн.

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