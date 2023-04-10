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Де Лаурентис: арабский фонд предложил мне € 2,5 млрд за продажу «Наполи», но я отказался

Де Лаурентис: арабский фонд предложил мне € 2,5 млрд за продажу «Наполи», но я отказался
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал об отношении к своему клубу.

«Я даже не хочу знать, сколько стоит мой «Наполи». Это семейная игрушка, и я не думаю о её продаже. Я бы даже не знал, что делать после этого. Покупать клуб АПЛ, что ли?

Я наполетано, мне хорошо с «Наполи», и все эти предложения меня не беспокоят. В прошлом году арабский фонд предложил мне 2,5 миллиарда евро, но я отказался», — приводит слова Де Лаурентиса Italian Football TV.

«Наполи» осталось всего несколько недель до официального завоевания своего первого чемпионского титула более чем за три десятилетия. Неаполитанская команда набрала 74 очка, отрыв команды от ближайшего преследователя, «Лацио», – 16 очков.

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