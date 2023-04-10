Байдачный считает, что рано делать выводы о работе Бердыева в «Сочи»

Бывший главный тренер «Жемчужины» Анатолий Байдачный высказался о работе наставника «Сочи» Курбана Бердыева. В игре 22-го тура Российской Премьер-Лиги команда уступила самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2.
«Знания никуда не пропадают. На всё нужно время. Чем был хорош Советский Союз в этом отношении — тренеру давали время. И смотрели, есть прогресс или нет. Зачастую так бывает: тренер работает, создаёт команду и наступает момент, когда она должна выстрелить. И в это время его снимают. Приходит другой тренер, команда раз — и побежала. Про него говорят: «Хороший пришёл». А он же пока ничего не сделал. Это именно плоды прежнего тренера.
Считаю, что скоропалительность выводов – это неправильно. Тем более всей своей деятельностью Курбан подтвердил, что он прекрасный тренер.
Если у человека нет сил, он не будет работать. И это он будет решать сам. Курбан не бедный человек, чтобы работать ради каких-то лишних денег. Здоровье ему тоже прежде всего сейчас надо. Значит, у него есть силы и желание работать. А 70 лет или 60… Тренер — такая профессия, что он не может быть в 30 лет, а в 70 может быть. Ему же не играть», – приводит слова Байдачного «РБ Спорт».
- 10 апреля 2023
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