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Главный тренер «Легиона» рассказал о попытке организации договорного матча за 3 млн рублей

Главный тренер «Легиона» рассказал о попытке организации договорного матча за 3 млн рублей
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Главный тренер махачкалинского «Легиона» Ахмад Магомедкамилов рассказал о попытке организации договорного матча во Второй лиге.

«Мы не работаем с судьями. Это дело принципа. Один раз нам предлагали три миллиона, чтобы мы проиграли. Причём через третьих лиц. Знали, что если позвонят напрямую, то будут далеко посланы. И судьи. Никаких преференций до игры. После – можем угостить шашлыком. Но не до. Нам важно, чтобы судили честно. Какой толк радоваться, если вы побеждаете из-за судьи? Не понимаю.

Часто ли нас убивают? Скорее, прихватывают. Берут за шею и держат. Это часто. То есть не явные ошибки, а куча мелких. Сейчас уже редкость прямо явные убийства. Судьи стараются не рисковать своим положением. Тот же «Ротор», «Черноморец» – там же огромные деньги. Большие бюджеты. Видели бы вы, что судьи с нами делали в этих матчах», — сказал Магомедкамилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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