Гравенберх — о малом игровом времени в «Баварии»: я всегда был большим талантом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх заявил, что не жалеет о решении перейти в немецкий клуб из «Аякса».
«Я всё ещё уверен в правильности своего выбора и нисколько не жалею о нём. Я, конечно, надеялся, что буду больше играть в «Баварии». Пока всё идёт не так, как ожидалось. Мне грустно, но я справляюсь с этим.
За всю мою карьеру я никогда не был запасным. Я всегда был большим талантом и начал играть за первую команду «Аякса» в раннем возрасте. Для меня этот сезон — первый, в котором я переживаю тяжёлые времена и имею мало игрового времени.
Благодаря такому опыту вы становитесь только лучше. Я всё ещё очень молод и рад, что испытываю нечто подобное сейчас, а не позже. Я силён морально и предпринимаю лучшие шаги в этой ситуации. Пытаюсь преобразовать этот опыт во что-то позитивное. Я остаюсь сильным», — приводит слова Гравенберха Ajax Show Time.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»
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