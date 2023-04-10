Евгений Ловчев: думаю, в тройке будут «Спартак» и ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев предположил, что красно-белые и ЦСКА войдут в первую тройку по итогам сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, в тройке будут «Спартак» и ЦСКА. «Спартак» создаёт в каждом матче много моментов. Как только вернётся Промес, дела быстро наладятся. Соболеву пожелаю стабильности. Моментов у команды много, надо этим пользоваться — не надо спорить с судьями, отвлекаться на что-то иное по ходу матча. Есть мяч и ворота, этого достаточно», — написал Ловчев в телеграм-канале.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Зенит» — 54 очка, на втором месте располагается «Ростов» (44, одна игра в запасе), «Спартак» (42) — третий, ЦСКА (41) — четвёртый.