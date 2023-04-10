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Игорь Шалимов объяснил, за счёт чего «Зенит» одержал победу над «Локомотивом»

Игорь Шалимов объяснил, за счёт чего «Зенит» одержал победу над «Локомотивом»
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Игорь Шалимов поделился эмоциями от просмотра матча между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В первом тайме «Локомотив» играл на равных с «Зенитом». Даже где-то было преимущество. В первом тайме было ощущение, что играют команды, которые находятся рядом в таблице.

Во втором тайме повлияли замены, «Зенит» играл с преимуществом. Они играли в позиционной атаке, вообще не давали «Локомотиву» выходить. У «Локомотива» ушла скорость, потому что убрали Глушенкова и Пиняева. На мой взгляд, это повлияло. Они перестали выходить в быструю атаку, убрав с поля быстрых игроков. «Зенит» спокойно довёл игру до победы», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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