Игорь Шалимов объяснил, за счёт чего «Зенит» одержал победу над «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Игорь Шалимов поделился эмоциями от просмотра матча между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«В первом тайме «Локомотив» играл на равных с «Зенитом». Даже где-то было преимущество. В первом тайме было ощущение, что играют команды, которые находятся рядом в таблице.
Во втором тайме повлияли замены, «Зенит» играл с преимуществом. Они играли в позиционной атаке, вообще не давали «Локомотиву» выходить. У «Локомотива» ушла скорость, потому что убрали Глушенкова и Пиняева. На мой взгляд, это повлияло. Они перестали выходить в быструю атаку, убрав с поля быстрых игроков. «Зенит» спокойно довёл игру до победы», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 10 апреля 2023
-
14:54
-
14:53
-
14:51
-
14:46
-
14:30
-
14:30
-
14:26
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:08
-
14:00
-
13:57
-
13:50
-
13:50
-
13:46
-
13:23
-
13:20
-
13:10
-
13:03
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:47
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:28
-
12:19
-
12:15
-
12:12
-
12:02
-
12:00
-
11:54