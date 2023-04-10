«Ничего хорошего сказать нельзя». Федун — о результатах «Спартака» после своего ухода

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о последних результатах красно-белых, заявив, что ничего хорошего об этом сейчас сказать нельзя. Экс-президент клуба отметил, что удача может вернуться к москвичам только за счёт кропотливой работы.

«Пока, к сожалению, ничего хорошего про результаты «Спартака» сказать нельзя. Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего. Где-то «Спартаку» не везёт, но так все время продолжаться не может, игрокам нужно перетерпеть этот момент. Но вернуть себе удачу можно только за счёт кропотливой работы», — приводит слова Федуна ТАСС.

«Спартак» продолжает борьбу за Кубок России, где сыграет в матче второго этапа полуфинала Пути регионов с тольяттинским «Акроном». В таблице РПЛ красно-белые располагаются на третьей строчке с 42 набранными очками.