Билялетдинов: победа «Зенита»? В Локо» понимают, что играли с 99-процентными чемпионами

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал результат вчерашнего матча 22-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» был сильнее железнодорожников (2:1).

«В первом тайме «Локомотив» играл неплохо. Даже неожиданно было преимущество. Во втором «Зенит» поднажал — и в итоге счёт получился по игре.

Не могу сказать, что Артём Дзюба в первом тайме выглядел отлично. Вся команда в целом смотрелась лучше — да. Но во втором тайме Дзюбу прикрыли. Ничего не получалось. Если «Локомотив» хочет использовать его лучшие качества, команда должна владеть инициативой.

Не думаю, что это поражение собьёт хороший эмоциональный настрой команды. Все понимают, что они играли с 99-процентными чемпионами. Что-то не получилось, где-то игроки «Локомотива» уступают. Провести цельный матч с «Зенитом» редко кому-то удаётся. Последний случай — ЦСКА, который обыграл их. У остальных команд это не получается», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» потерпел первое поражение в Российской Премьер-Лиге под руководством тренера Михаила Галактионова. Железнодорожники не могут обыграть «Зенит» с сентября 2019 года.