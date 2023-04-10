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Дзюба и Семак, Черчесов и «Спартак». Премьер-лига несправедливости #31

Дзюба и Семак, Черчесов и «Спартак». Премьер-лига несправедливости #31
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Представляем 31-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 22-й тур РПЛ. Чумовое дерби «Спартака» и «Динамо», скандал с участием Артёма Дзюбы, сверкающий ЦСКА — всё это и многое другое в новом выпуске.

Аудиоверсия этого выпуска

Телеграм-канал Миши

Инсайды от Андрея

Тайм-коды:

0:00 — Всем привет!
0:35 — Лютое дерби «Спартака» и «Динамо». Что это было?
17:34 — ЦСКА уничтожил «Химки». Кажется, увольнение Гогниева ничего не дало
28:42 — «Зенит» показал «Локомотиву», кто чемпион. А Дзюба оскандалился
46:30 — «Торпедо» подаёт признаки жизни! Неужели спасутся?
50:30 — Бериша разнёс команду Гончаренко. Слишком просто!
52:30 — «Крылья» победили впервые с ноября. Результаты Бердыева — дичь
54:46 — Юран провалил дебют. У «Краснодара» неожиданный бомбардир!
58:38 — Прощаемся!

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