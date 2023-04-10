Дзюба и Семак, Черчесов и «Спартак». Премьер-лига несправедливости #31

Представляем 31-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 22-й тур РПЛ. Чумовое дерби «Спартака» и «Динамо», скандал с участием Артёма Дзюбы, сверкающий ЦСКА — всё это и многое другое в новом выпуске.
Тайм-коды:
0:00 — Всем привет!
0:35 — Лютое дерби «Спартака» и «Динамо». Что это было?
17:34 — ЦСКА уничтожил «Химки». Кажется, увольнение Гогниева ничего не дало
28:42 — «Зенит» показал «Локомотиву», кто чемпион. А Дзюба оскандалился
46:30 — «Торпедо» подаёт признаки жизни! Неужели спасутся?
50:30 — Бериша разнёс команду Гончаренко. Слишком просто!
52:30 — «Крылья» победили впервые с ноября. Результаты Бердыева — дичь
54:46 — Юран провалил дебют. У «Краснодара» неожиданный бомбардир!
58:38 — Прощаемся!
- 10 апреля 2023
-
18:25
-
18:24
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:59
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:30
-
17:26
-
17:20
-
17:16
-
17:15
-
17:11
-
16:45
-
16:34
-
16:32
-
16:25
-
16:12
-
16:10
-
16:01
-
15:56
-
15:52
-
15:40
-
15:40
-
15:31
-
15:25
-
15:24
-
14:54
-
14:53
-
14:51
-
14:46