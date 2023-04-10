Дзюба и Семак, Черчесов и «Спартак». Премьер-лига несправедливости #31

Представляем 31-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 22-й тур РПЛ. Чумовое дерби «Спартака» и «Динамо», скандал с участием Артёма Дзюбы, сверкающий ЦСКА — всё это и многое другое в новом выпуске.

Аудиоверсия этого выпуска

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Инсайды от Андрея

Тайм-коды:

0:00 — Всем привет!

0:35 — Лютое дерби «Спартака» и «Динамо». Что это было?

17:34 — ЦСКА уничтожил «Химки». Кажется, увольнение Гогниева ничего не дало

28:42 — «Зенит» показал «Локомотиву», кто чемпион. А Дзюба оскандалился

46:30 — «Торпедо» подаёт признаки жизни! Неужели спасутся?

50:30 — Бериша разнёс команду Гончаренко. Слишком просто!

52:30 — «Крылья» победили впервые с ноября. Результаты Бердыева — дичь

54:46 — Юран провалил дебют. У «Краснодара» неожиданный бомбардир!

58:38 — Прощаемся!