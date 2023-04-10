Романо: «Челси» хочет оставить Феликса

Руководство «Челси» заинтересовано видеть Жоау Феликса в своём долгосрочном проекте, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо. Окончательное решение о сотрудничестве с футболистом будет приниматься с новым тренером команды летом.

Сообщается, что в скором времени боссы лондонского клуба проведут первые переговоры с «Атлетико». На окончательное решение «Челси» будет серьёзно влиять ценник, который запросит мадридский клуб за своего форварда.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Жоау Феликса составляет € 50 млн. Португалец присоединился к «Челси» в январе на правах аренды. Перед подписанием соглашения с лондонцами «Атлетико» продлил контракт с Феликсом до июня 2027 года.

В сезоне-2022/2023 в 12 матчах за «Челси» во всех турнирах Феликс сумел забить два гола. В первой половине сезона в составе мадридского «Атлетико» на счету португальца было пять мячей и три результативные передачи в 20 матчах.