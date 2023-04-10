Акинфеев — самый преданный игрок из топ-10 лиг с учётом РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список самых преданных игроков из топ-10 лиг мира с учётом игроков из Российской Премьер-Лиги и украинской Премьер-лиги. На первом месте рейтинга оказался вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Отдельно отметим, что вратарь московского клуба опередил ближайшего преследователя в рейтинге на 3 года и 5 месяцев. Всего из 32 игроков, представленных в рейтинге портала, в него попало семь вратарей.

Топ-8 списка выглядит следующим образом:

1. Игорь Акинфеев – ЦСКА (20 лет и 3 месяца);

2. Сэмми Боссут – «Зюлте-Варегем» (16 лет и 9 месяцев);

3. Антон Шунин – московское «Динамо» (16 лет и 3 месяца);

4-7. Серхио Бускетс – «Барселона» (15 лет и 9 месяцев);

4-7. Андрей Пятов – донецкий «Шахтёр» (15 лет и 9 месяцев);

4-7. Владимир Чеснаков – «Ворскла» (15 лет и 9 месяцев);

4-7. Льюис Стивенсон – «Хиберниан» (15 лет и 9 месяцев);

8. Маринато Гильерме – «Локомотив» (15 лет и 8 месяцев).

Всего в список вошли 32 футболиста. Среди них: Томас Мюллер, Карим Бензема и Коке Ресуррекьон. Из российских футболистов в рейтинг также попали Кирилл Набабкин, Георгий Щенников и Ризван Уциев.