Сёмин: я отказался от трибуны в мою честь? Когда это было, может, я уже забыл?

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова председателя совета директоров железнодорожников Юрия Нагорных о том, что он отказался от предложения назвать одну из трибун клубного стадиона в свою честь.

«Я с Нагорных очень давно не разговаривал. Задайте ему этот вопрос. Я отказался от трибуны в мою честь? Спросите у него, когда это было. Может быть, я уже забыл», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Сёмин возглавлял «Локомотив» в 1992–2005, 2009–2010 и 2016–2020 годах. Во главе железнодорожников специалист трижды выигрывал чемпионат России (2002, 2004, 2017/2018), шесть раз одерживал победу в Кубке России (1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2016/2017 и 2018/2019) и три раза брал Суперкубок страны (2003, 2005, 2019).