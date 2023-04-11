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Тренер «Ариса» – о выкупе Кокорина: зарплата Саши имеет значение

Тренер «Ариса» – о выкупе Кокорина: зарплата Саши имеет значение
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Главный тренер кипрского клуба «Арис» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о выкупе прав на российского нападающего Александра Кокорина, принадлежащего «Фиорентине».

«Руководство занимается этим вопросом. Многократно повторял, что очень хочется такого футболиста удержать. На каждой тренировке вижу, насколько Кокорин топовый футболист. От него исходит желание и мотивация. Всё делаем.

Я президенту высказал свою позицию. Он тоже заинтересован. Насколько мы сможем довести сделку до конца, покажет время. Многое будет зависеть от того, придёт ли новый тренер в «Фиорентину» или останется старый. Понятно, что зарплата Саши имеет значение. Готов ли президент это всё брать на себя», — приводит слова Шпилевского Metaratings.

Напомним, Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды.

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