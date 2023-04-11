Петер Шмейхель: «Челси» словно украл Мудрика у «Арсенала» в последнюю минуту

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал выступление вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«На него было потрачено много денег, а он ещё не забил ни одного гола. Мудрик был для меня великим. Я несколько раз видел, как он играл за «Шахтёр» в Лиге чемпионов, и он был абсолютно выдающимся.

Но, конечно, «Челси» играет в другом стиле. Он пришёл с таким ценником. Его будто украли у «Арсенала» в последнюю минуту, поэтому вокруг его личности много внешних нефутбольных проблем.

А теперь ему говорят забивать голы. Это большой вызов. Раздевалка «Челси» не работает. Там нет хорошей атмосферы. Там много игроков, которые пришли благодаря обещаниям. Теперь они оглядываются вокруг, а их 35. А играть могут только 11, поэтому они спрашивают, почему не играют», — приводит слова Шмейхеля HITC Sport.

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